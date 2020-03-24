Вратарь «Аталанты» Спортьелло заразился коронавирусом Ранее от последствий COVID-19 скончались четверо сотрудников клуба из Бергамо.

Официальный сайт футбольного клуба «Аталанта» сообщил о том, что 27-летний голкипер Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.

Симптомов заболевания у Марко нет. Спортьелло, как и все другие футболисты и сотрудники «Аталанты» находится в карантине, рассчитанном до 27 марта.

Ранее от последствий COVID-19 скончались два тренера академии «Аталанты» Энцо Марандо и Энцо Донини, тренер молодежной команды Альбино Броньи и массажист Северино Поссенти.

Таким образом, в Италии уже 17 футболистов, заразившихся коронавирусом. Вот полный список:

Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – «Ювентус»), Херман Пеццела, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маттиа Дзаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Даниэль Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Виченца»), Марко Спортьелло («Аталанта»).