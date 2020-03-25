Паоло Мальдини – о коронавирусе: Боли ощущаются особенно сильно, мы деремся с незнакомым врагом Технический директор «Милана» и его сын Даниэль заразились COVID-19.

В интервью Corriere della Sera Паоло Мальдини рассказал о том, как протекает заболевание коронавирусом.

«У меня все хорошо, – заявил технический директор «Милана». – Худшее уже позади. У меня все еще остался небольшой кашель.

Я потерял вкус и обоняние, которые, надеюсь, скоро вернутся. Коронавирус похож на немного более неприятный грипп, однако он не похож на обычный грипп.

Я знаю свое тело. Спортсмен знает себя. Боли ощущаются особенно сильно. Чувствуешь, как давит в груди. Это новый вирус. Деремся с врагом, которого не знаем.

Первые симптомы я почувствовал в четверг 5 марта. У меня была боль в суставах и мышцах. Лихорадка, температура 38 с половиной. На следующий день, в пятницу, я должен был поехать на тренировочную базу, но остался дома. Я также пропустил матч «Милан» – «Дженоа». Лекарства? Только «Тахипирин» (аналог парацетамола). Я не принимал противовирусные препараты, потому что у меня не было проблем с дыханием.

Я уже знал, что заражен этим вирусом. Я чувствовал, что это не обычный грипп. Затем мне давали вакцину против гриппа. Конечно, тут уже начинаешь больше переживать.

У моего друга были проблемы с дыханием, и он был госпитализирован в Леньяно, не спит, ему снятся кошмары. У меня болезнь проходила лучше. Тем не менее я провел здесь восемнадцать дней со своей семьей.

Даниэль живет вместе с нами. У него тоже боли и лихорадка. Но он молод. У него болезнь проходит легче. Моя жена и старший сын Кристиан тоже сдавали тесты на коронавирус, и они дали отрицательный результаты. Но мы считаем, что они тоже перенесли болезнь, ведь в феврале оба очень тяжело болели гриппом. Просто сейчас, у них уже нет коронавируса».