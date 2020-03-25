СМИ: Симптомы коронавируса проявились у трех игроков «Лилля» Чемпионат Франции, как и большинство других турниров, прерван из-за пандемии.

У трех футболистов «Лилля» выявлены симптомы коронавируса.

Об этом информирует La Voix du Nord. Имена спортсменов не сообщаются.

«В настоящее время у них нет серьезных симптомов. Если будет отмечено затруднение дыхания, я свяжусь с медцентром», — сказал глава медицинской службы клуба Патрик Фламан.

На момент приостановки чемпионата Франции, «Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 49 очков после 28 туров.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.