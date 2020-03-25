Пол Робинсон: Если у «Тоттенхэма» есть возможность побороться за Коутиньо, упускать ее нельзя

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон убежден, что лондонцы должны попытаться приобрести Филиппе Коутиньо.
«Все видели, насколько хорош Коутиньо был в «Ливерпуле». В «Барсе» он не показывал ту игру, которую от него ждали, в «Баварии» все тоже складывается не так, как могло бы. Премьер-лига могла бы стать отличным вариантом для него. И если у «Тоттенхэма» есть возможность побороться за игрока такого уровня, то упускать ее нельзя», — сказал Робинсон в интервью Football Insider.
Напомним, Коутиньо выступал в АПЛ в составе «Ливерпуля». За мерсисайдцев он провел 201 матч, забил 54 гола и сделал 45 результативных передач.
В январе 2018 года бразилец перешел в «Барселону», однако проявить себя в полной мере не сумел и был отдан в аренду в «Баварию».
В текущем сезоне в составе мюнхенцев он сыграл 32 игры, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
До приостановки сезона из-за коронавируса в АПЛ успели провести 29 туров. «Тоттенхэм» набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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