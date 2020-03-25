Чемпионат Японии возобновится не раньше мая Турнир был прерван из-за коронавируса.

Возобновление чемпионата Японии по футболу перенесено на май.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Турнир был прерван из-за коронавируса 25 февраля. Планировалось, что первенство возобновится 3 апреля, однако, из-за ситуации с пандемией, чемпионат продолжится не ранее 9 мая.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.