Чемпионат Японии возобновится не раньше мая

Возобновление чемпионата Японии по футболу перенесено на май.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Турнир был прерван из-за коронавируса 25 февраля. Планировалось, что первенство возобновится 3 апреля, однако, из-за ситуации с пандемией, чемпионат продолжится не ранее 9 мая.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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