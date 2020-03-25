«Барселона» может урезать зарплаты игрокам на 70% Такие меры могут быть предприняты из-за приостановки чемпионата вследствие пандемии коронавируса.

Испанская «Барселона» может сократить зарплату игрокам. Бонусную часть это не коснется.

Совет директоров уже подготовил предложение, которое будет изучаться сторонами, сообщает Sport.es. Условия будут действовать до окончания режима чрезвычайного положения в Испании, которое продлено правительством страны до 11 апреля из-за пандемии коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.