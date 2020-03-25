«Оренбург» приостановил тренировки и ушел на карантин Футболисты будут поддерживать форму индивидуально.

«Оренбург» принял решение приостановить тренировочный процесс с 25 марта из-за коронавируса.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб «Оренбург» с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения. Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге», — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, в чемпионате России, который был прерван из-за коронавируса, сыграно 22 тура. «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. После зимней паузы оренбуржцы провели четыре матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.