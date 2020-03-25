«Наполи» готов продать Милика Неаполитанцы планируют выручить за польского форварда не менее 50 млн евро.

«Наполи» может расстаться с нападающим Аркадиушем Миликом уже в это летнее трансферное окно.

Сумма отступных составит не менее 50 млн евро, сообщает Calciomercato. Нынешний контракт 26-летнего поляка рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Милик забил 12 голов в 22-х матчах. Форварда могут приобрести «Интер» и «Милан».