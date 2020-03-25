«Челси» может купить защитника «Аякса» Лондонцы нацелились на Николаса Тальяфико.

«Челси» планирует купить защитника голландского «Аякса» Николаса Тальяфико в ближайшее летнее трансферное окно.

Как утверждает Daily Express, лондонцы решили не покупать у «Лестера» защитника Бена Чилуэлла и сосредоточатся на 27-летнем Тальяфико, который может обойтись дешевле.

Тальяфико в текущем сезоне забил пять голов и отдал семь результативных передач в 38 матчах. Его стоимость оценивается в 35 млн евро.