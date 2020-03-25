Игорь Черевченко: В «Арсенале» серьезно отнеслись к ситуации Главный тренер тульского клуба прокомментировал приостановление первенства РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Игорь Черевченко рассказал, как в тульском «Арсенале» проходит пауза, вызванная пандемией.

«В «Арсенале» со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации. <…> У каждого игрока есть свой план занятий. Ребятам есть, чем заняться», - приводит слова специалиста пресс-служба команды.

Он отметил, что и игроки, и руководство с тренерами постоянно находятся на связи.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.