Игорь Черевченко: В «Арсенале» серьезно отнеслись к ситуации

Игорь Черевченко рассказал, как в тульском «Арсенале» проходит пауза, вызванная пандемией.
«В «Арсенале» со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации. <…> У каждого игрока есть свой план занятий. Ребятам есть, чем заняться», - приводит слова специалиста пресс-служба команды.
Он отметил, что и игроки, и руководство с тренерами постоянно находятся на связи.
Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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