«Барселона» готова расстаться с Гризманном, Юмтити и Ракитичем Каталонский клуб намерен выручить за них и еще пятерых футболистов деньги, которые будут потрачены на усиление состава.

«Барселона» может продать или обменять Гризманна, Юмтити, Ракитича и еще пятерых игроков, среди которых Видаль и Коутинью.

Как сообщает Sport.es, каталонцы планируют в летнее трансферное окно совершить максимум пять покупок. Однако из-за распространения пандемии коронавируса «Барса» может оказаться в затруднительном финансовом положении. Поэтому и рассматривается вариант продажи или обмена такого количества игроков.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.