«Милан» может купить игрока «Нанта» Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего полузащитника Имрана Луза 10 млн евро.

«Милан» в летнее трансферное окно намерен приобрести полузащитника французского «Нанта» Имрана Луза.

Как сообщает Calciomercato, итальянцы готовы сделать предложение в размере 10 млн евро.

20-летний Луза в текущем сезоне провел 28 матчей. Он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.