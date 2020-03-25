«Милан» может купить игрока «Нанта»

«Милан» в летнее трансферное окно намерен приобрести полузащитника французского «Нанта» Имрана Луза.
Как сообщает Calciomercato, итальянцы готовы сделать предложение в размере 10 млн евро.
20-летний Луза в текущем сезоне провел 28 матчей. Он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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