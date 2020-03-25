«Рубин» приступил к тренировкам Казанский клуб начал занятия после паузы, связанной с распространением пандемии коронавируса в мире.

Футболисты казанского «Рубина» приступили к тренировкам. Ранее игроки занимались на базе индивидуально.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Персонал и игроки ранее сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Первенство РПЛ отложено как минимум до 10 апреля.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.