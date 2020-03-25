Доменико Тедеско: Живу один, плохая ситуация Главный тренер «Спартака» прокомментировал ситуацию с приостановкой первенства РПЛ из-за коронавируса.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему приходится тяжело из-за пандемии коронавируса в мире.

«Я живу один, и это плохая ситуация. Жена и моя 3-летняя дочь в Германии, мы общаемся по скайпу. Из тренерского штаба нас в отеле только двое. Мы можем выпить кофе вместе. Несколько ресторанов открыты, но оставшиеся могут закрыться. Рядом есть еще итальянский, там обычно работают 45 человек, а сейчас только шесть. Метро открыто, и видеть его в эти дни впечатляет: раньше вы не могли найти место, если хотели войти туда, вам нужно было проталкиваться, а сейчас оно пустое», - сказал Тедеско в интервью Tuttomercatoweb.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.