Доменико Тедеско: Во время паузы использую время для анализа данных Главный тренер «Спартака» прокомментировал приостановку первенства РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что вынужденную паузу в чемпионате посвящает анализу игр и разработке новых методик для тренировок.

«Что касается моей работы, то мы остановились и ждем. Я нахожусь в отеле, не покидаю его. <…> Футбол официально остановлен до 10 апреля. Мы надеемся, что будет возможность возобновить сезон, естественно, когда все закончится. Здоровье на первом месте. Я использую это время для анализа данных, чтобы придумать какие-то тренировки. Надеюсь, следующая игра будет 10 апреля. Мы дали игрокам семь дней, чтобы они оставались дома, позаботились о своих семьях и делах», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.