Гендиректор «Ахмата»: Если ситуация не будет позволять играть, правильным будет обнулить чемпионат Ахмед Айдамиров оценил разные возможности завершения сезона.

Вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал комментарий по поводу того, когда может возобновлен чемпионат России.

«10 апреля соберутся клубы РПЛ, будем принимать какое-то решение, – рассказал Айдамиров в интервью ТАСС. – Обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля. В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет.

Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после того, как были сыграны 22 тура из 30. «Ахмат» занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков.