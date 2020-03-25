Мэр Бергамо: Матч «Аталанта» – «Валенсия» стал биологической бомбой По мнению итальянского чиновника игра Лиги чемпионов в Милане способствовала распространению пандемии.

Мэр Бергамо Джорджо Гори заявил о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» стал биологической бомбой, поспособствовав массовому распространению COVID-19.

Игра состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей.

«Матч стал биологической бомбой, – цитирует Гори испанская газета Marca. – Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч болельщиков, которые посетили «Сан-Сиро», были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся».

Напомним, что «Аталанта» выиграла встречу со счетом 4:1, а 10 марта еще раз обыграла «Валенсию» в гостях – 4:3 при пустых трибунах.

17 марта «Валенсия» объявила о том, что из состава делегации клуба, посетившей Милан 19 февраля, коронавирус обнаружили у 35%. Известно, что заразились футболисты Эсекьель Гарай, Хосе Гайя и Эльяким Мангаля.

От последствий COVID-19 скончались два тренера академии «Аталанты» Энцо Марандо и Энцо Донини, тренер молодежной команды Альбино Броньи и массажист Северино Поссенти.

Вчера 24 марта стало известно, что инфекцию обнаружили у вратаря команды из Бергамо Марко Спортьелло.