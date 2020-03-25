Александр Медведев: О досрочном завершении сезона РПЛ говорить нецелесообразно Гендиректор «Зенита» рассказал о том, когда можно будет доиграть оставшиеся туры чемпионата.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что на данный момент нет смысла говорить о том, что сезон-2019/20 в российской премьер-лиге не будет доигран, а положение команд после 22 туров станет итоговым.

«Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, – заявил Медведев в интервью ТАСС. – УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа - существенный элемент бюджета любого клуба.

Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат».

После 22 туров «Зенит» первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.