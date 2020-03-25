«Челси» планирует купить игрока «Хетафе»

Лондонский «Челси» готовит предложение по защитнику испанского «Хетафе» Марку Кукурелье.
Как сообщает Sport.es, лондонцы могут заплатить за 21-летнего испанца около 25 млн евро.
В текущем сезоне Кукурелья забил один гол и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Хетафе».
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