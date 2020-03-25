«Челси» планирует купить игрока «Хетафе» Защитник Марк Кукурелья может пополнить ряды лондонцев в ближайшее летнее трансферное окно.

Лондонский «Челси» готовит предложение по защитнику испанского «Хетафе» Марку Кукурелье.

Как сообщает Sport . es , лондонцы могут заплатить за 21-летнего испанца около 25 млн евро.

В текущем сезоне Кукурелья забил один гол и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Хетафе».