Футболист «Фенербахче» заразился коронавирусом Имени игрока стамбульский клуб не сообщил.

Футбольный клуб «Фенербахче» на своем официальном сайте сообщил о том, что позитивный тест на COVID-19 сдал один из футболистов команды, а также один из работников медицинской службы.

Оба были доставлены в одну из больниц Стамбула для дальнейшего обследования и лечения.

Чемпионат Турции был приостановлен 19 марта после 26 туров из 34. «Фенербахче» занимает седьмое место, набрав 40 очков.