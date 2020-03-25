Фабрегас – об уходе из «Арсенала»: Я ожидал громких трансферов, но этого не произошло Испанец выступал за «пушкарей» с 2003 по 2011 год.

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал», в составе которого провел более 300 матчей.

«Став капитаном команды, я понял, что должен повести ее к победам. На меня свалился огромный груз ответственности. Каждое поражение я переживал очень тяжело. Порой мне хотелось плакать, а другие футболисты в это время обсуждали планы на отпуск.

Только Робин ван Перси и Самир Насри играли на высоком уровне и были близки к моему. Будем честны: оно было так. Я ожидал громких трансферов, но этого не произошло. После этого я решил попробовать себя в другой команде», – цитирует Фабрегаса Goal со ссылкой на Arseblog.