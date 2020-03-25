СМИ: Защитник «Челси» Кристенсен может перейти в «Милан» - Советский спорт
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25 марта 2020 22:17ФутболГичунцев Артур

СМИ: Защитник «Челси» Кристенсен может перейти в «Милан»

Об этом сообщает Calciomercato.

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен привлек внимание руководства «Милана».

Согласно источнику, итальянцы пытались заполучить датчанина зимой 2020 года, но получили отказ. Отмечается, что красно-черные предпримут еще одну попытку и постараются заполучить игрока летом.

Тренерский штаб «россонери» считает, что футболист «синих» станет идеальным партнером для капитана команды Алессио Романьоли.

В текущем сезоне 23-летний Кристенсен отыграл 20 матчей и не отметился голевыми действиями на поле, а его контракт в силе до 2022 года.

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