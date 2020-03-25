Дзюба опубликовал шуточную обложку FIFA 21 c Лукашенко (фото) - Советский спорт
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25 марта 2020 23:51ФутболШарафудинов Виктор

Дзюба опубликовал шуточную обложку FIFA 21 c Лукашенко (фото)

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в сторис своего инстаграма шуточную обложку футбольного симулятора FIFA 21 с фотографией президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Это бомба», – такую подпись сделал Дзюба.

Напомним, что вопреки пандемии коронавируса чемпионат Белоруссии по футболу стартовал по расписанию 19 марта. Все восемь матчей первого тура были сыграны в присутствии зрителей.

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