Ули Хенесс: Трансферов по 100 млн евро больше не будет, коронавирус создаст новый футбольный мир

В интервью немецкому изданию Kicker чемпион мира 1974 года и почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о том, как пандемия COVID-19 повлияет на футбол.
«Каждый, кто сейчас делает предположения о том, когда возобновятся соревнования – это шарлатан, – заявил Хенесс. – Вместе с тем, даже игры без зрителей обеспечили бы приток денег от телетрансляций.
Система координат в футболе обязательно поменяется. Я не могу себе представить, что в ближайшем будущем кто-то будет покупать игроков за 100 миллионов евро. Думаю, что суммы трансферов значительно упадут и не будут расти два-три года. Все страны мира затронуты. Очень может быть, что мы увидим новый футбольный мир».
Напомним, что пауза в чемпионате Германии была продлена до 30 апреля. Турнир в бундеслиге был приостановлен 13 марта после 25 туров из 35.
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