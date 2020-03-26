Мхитарян – о переходе в «Рому» на постоянной основе: Сейчас не время говорить об этом 31-летний футболист перебрался в стан «волков» осенью 2019 года. На данный момент в его активе 20 матчей, 6 голов и 4 голевых паса.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», оценил вероятность своего переезда в Рим на постоянной основе. «На сегодняшний день у меня нет ответа. Более того, сейчас не время говорить об этом, потому что сезон приостановлен. В футболе все быстро меняется. Ты можешь начать сезон в одной команде, а завершить – в другой», – цитирует Мхитаряна Football Italia со ссылкой на The Times. Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Ромы» попросил руководство выкупить армянского полузащитника.