Мхитарян – о переходе в «Рому» на постоянной основе: Сейчас не время говорить об этом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», оценил вероятность своего переезда в Рим на постоянной основе.
«На сегодняшний день у меня нет ответа. Более того, сейчас не время говорить об этом, потому что сезон приостановлен. В футболе все быстро меняется. Ты можешь начать сезон в одной команде, а завершить – в другой», – цитирует Мхитаряна Football Italia со ссылкой на The Times.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Ромы» попросил руководство выкупить армянского полузащитника.
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