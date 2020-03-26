Эден Азар: Мой первый сезон в «Реале» был тухлым. Это был сезон адаптации - Советский спорт
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26 марта 2020 06:16ФутболНечаев Юрий

Эден Азар: Мой первый сезон в «Реале» был тухлым. Это был сезон адаптации

Бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник «Реала» Эден Азар оценил свой дебютный сезон в мадридском клубе.

«Мой первый сезон в «Реале» получился тухлым. Это был сезон адаптации. Я буду судить о себе по второму сезону. Просто хочу вернуться на поле как можно скорее.

У меня вчера был разговор с Зиданом, он тоже не знает, когда возобновятся матчи. Надеемся, что у этого сезона будет хорошая концовка. Я рассчитывал сыграть на Евро-2020. Собирался сделать все возможное, чтобы быть в форме с первых матчей», — сказал Азар в интервью RTBF.

Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» в июле 2019 года. В текущем сезоне бельгиец провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Испании, как и большинство других спортивных мероприятий, прерван из-за коронавируса. После 27 сыгранных туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков и на два очка отстает от лидирующей «Барселоны».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы на своем поле уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

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