Стадион «Маракана» превращен в госпиталь для больных коронавирусом Арена вмещает 78 000 зрителей.

Легендарный стадион «Маракана», находящийся в Рио-де-Жанейро, переоборудован под полевой госпиталь для лечения людей, заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



👉 https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E — CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020

Арена является домашним стадионом клуба «Фламенго». На «Маракане» проходили финал чемпионата мира-2014, Олимпиада-2016 и многие другие спортивные мероприятия.

Напомним, чемпионат Бразилии, как и многие другие спортивные мероприятия, приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Бразилии зафиксировано более 2500 случаев заражения коронавирусом, умерли 50 человек.