«Милан» рассматривает четыре кандидатуры на замену Пиоли Стало известно, кто сможет заменить главного тренера «Милана» Стефано Пиоли в следующем сезоне.

По информации Milan News, руководство «россонери» не рассчитывает на 54-летнего специалиста в будущем и готово со следующего сезона работать с другим тренером. Отмечается, что в списке потенциальных сменщиков Пиоли значатся Унаи Эмери, Джан Пьеро Гасперини, Марселино и Лучано Спаллетти. О том, к какой кандидатуре больше склоняется итальянская команда, пока неизвестно.

Пиоли возглавил команду 9 октября 2019 года. Под его руководством «Милан» одержал девять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021-го.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков после 26 туров.