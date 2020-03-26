«Милан» рассматривает четыре кандидатуры на замену Пиоли

По информации Milan News, руководство «россонери» не рассчитывает на 54-летнего специалиста в будущем и готово со следующего сезона работать с другим тренером. Отмечается, что в списке потенциальных сменщиков Пиоли значатся Унаи Эмери, Джан Пьеро Гасперини, Марселино и Лучано Спаллетти. О том, к какой кандидатуре больше склоняется итальянская команда, пока неизвестно.
Пиоли возглавил команду 9 октября 2019 года. Под его руководством «Милан» одержал девять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021-го.
«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков после 26 туров.
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