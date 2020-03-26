Мостовой – о коронавирусе: Обратил внимание, что люди начали бояться друг друга Количество пострадавших от пандемии продолжает увеличиваться.

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Конечно, неспокойно воспринимаю. Стараюсь не думать об этом, но не получается. Обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Стараюсь себя успокаивать, надеюсь, что все это закончится. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Любой способ подойдет», — цитирует Мостового «РИА Новости».

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 450 тыс. человек, около 21 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.