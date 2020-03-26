Андрей Мостовой: У «Сочи» появился менталитет победителей Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой назвал причины успешной игры своей команды в РПЛ после зимней паузы.

– Я бы сказал, помогли новые требования. Мы стали играть более сплоченно и лучше понимать друг друга. Плюс, мне кажется, появился менталитет победителей: на заключительном третьем сборе в Турции мы стали побеждать, что, повторюсь, перенесли на чемпионат. Матчи с «Уралом», «Оренбургом» и «Краснодаром» доказали, что мы вышли на качественно иной уровень, – цитирует Мостового «Спорт день за днем».

Напомним, что после возобновления чемпионата России «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение. Девять очков позволили подопечным Владимира Федотова подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Что касается Мостового, то в нынешнем сезоне 22-летний россиянин принял участие в 21 поединке, забив шесть голов и отдав три ассиста.

17 марта РПЛ был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.