Олег Терехин: В чемпионате России стало меньше индивидуально сильных исполнителей

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказал мнение о том, что в чемпионате России стало меньше незаурядных исполнителей.
«Стало меньше индивидуально сильных исполнителей. Причем речь не только о нападающих, но и о тех, кто подносит снаряды. Я с 17 голами даже лучшим бомбардиром чемпионата не стал! А сейчас 13-15 мячей - и ты уже царь горы. Не стало хороших нападающих. Дзюба, Смолов, дай бог, Кокорин, Комличенко, ну, Соболев еще о себе заявил - нравится этот мальчишка. А кого еще назвать из россиян? Условия для подготовки молодых игроков нынче гораздо лучше, а незаурядных нападающих в разы меньше», - цитирует Терехина «Sportbox.ru».
Напомним, в настоящий момент чемпионат России приостановлен из-за коронавируса. После 22 туров гонку бомбардиров возглавляет Артем Дзюба из «Зенита», забивший 13 голов. На второй строчке расположился ростовчанин Элдор Шомуродов с 11 забитыми мячами.
Лучшим бомбардиром прошлого чемпионата стал Федор Чалов из ЦСКА, в 30 матчах отличившийся 15 раз.
Терехин является трехкратным обладателем Кубка России. Нападающий остается лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионатах России (67 голов).
За свою профессиональную карьеру Терехин забил 107 мячей.
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