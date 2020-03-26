«Роме» интересен хавбек «Шахтера» Коваленко Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 24-летнего украинца заинтересована «Рома» и лично главный тренер команды Паулу Фонсека, знакомый с игроком по совместной работе в донецком клубе.

Коваленко рассматривается руководством римлян, как возможный конкурент Лоренцо Пеллегрини за место в стартовом составе.

Также отмечается, что «Рома» уже проявляла интерес к полузащитнику прошлым летом, но до конкретного предложения дело тогда не дошло.

Коваленко является воспитанником «Шахтера». Полузащитник дебютировал в составе взрослой команды в октябре 2014 года в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Полтавы» (4:1). С тех пор он принял участие в 182 поединках, отметившись 28 забитыми мячами и 12 ассистами. За национальную сборную он отыграл 25 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.