«Тоттенхэм» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Година Защитник «Интера» Диего Годин может ближайшим летом оказаться в одном из клубов АПЛ.

Как отмечает Goal.com, помимо «Манчестер Юнайтед», за ситуацией вокруг 34-летнего уругвайца активно следит «Тоттенхэм», заинтересованный в обновлении состава в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб не будет препятствовать уходу Година, так как защитник не является основным игроком в тактических построениях главного тренера миланцев Антонио Конте.

Напомним, что Годин перешел в «Интер» прошлым летом в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах, отметившись одним результативным пасом. Ранее он выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.