«Борись и побеждай». Болельщики «Спартака» поддержали пациентов и персонал больницы в Коммунарке Количество пострадавших от пандемии продолжает увеличиваться.

Болельщики «Спартака» поддержали медицинских работников больницы в Коммунарке и пациентов, зараженных коронавирусом, проходящих там лечение.

Фанаты нарисовали граффити на заборе напротив клиники с надписью «Борись и побеждай», сообщил телеграм-канал Mash.

Позже объединение болельщиков Supporters Group опубликовало в своем телеграм-канале обращение:

«Борись и побеждай! Такой призыв мы оставили под окнами больницы в Коммунарке. Он адресован всему медицинскому персоналу и пациентам инфекционной больницы, где все эти дни ведется непрекращающийся бой с коварной заразой!

Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус скорейшего и легкого выздоровления!

Мы верим, что, объединив наши усилия мы сможем быстро и с минимальными потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни!» – сказано в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 450 тыс. человек, около 21 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.