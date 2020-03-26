Форвард «Лиона» Дембеле может заменить Обамеянга в «Арсенале» Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле все ближе к переезду в чемпионат Англии.

Согласно информации Le10Sport.com, руководство «канониров» рассматривает 23-летнего француза в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который близок к уходу из клуба ближайшим летом.

Отмечается, что «Лион» готов отпустить своего игрока за 80 миллионов евро. «Арсенал» надеется сбить цену на Дембеле, так как не желает платить такую большую сумму за нападающего. В противном случае, лондонцы будут оценивать другие варианты на трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны других английских клубов – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Дембеле перешел «Лион» в августе 2018 года из «Селтика» за 22 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 42 матча, забил 22 гола и отдал семь ассистов. Его контракт с командой истекает 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.