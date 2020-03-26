Стоичков рассказал, почему не будет брать интервью у Роналду За всю карьеру португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов и пять раз – «Золотой мяч».

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков, работающий ведущим на канале Univisión, объяснил, почему никогда не будет брать интервью у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я брал интервью у Хаджи и Попеску. Это мои товарищи. Роналду? Нет, этого не случится. Я делаю материал только с лучшими», – цитирует болгарского футболиста Mundo Deportivo.

Добавим, что с 2009 по 2018 год португалец выступал за мадридский «Реал».