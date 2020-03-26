«Арсенал» надеется сохранить Себальоса Права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу».

Лондонский «Арсенал» рассчитывает продлить аренду полузащитника Дани Себальоса еще на один год.

Права на игрока принадлежат «Реалу», его аренда заканчивается в июне 2020 года. По информации Daily Standard, руководство лондонцев уверено, что сможет договориться с мадридцами и сохранить Себальоса еще на сезон.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

В настоящий момент чемпионат Англии, как и большинство европейских первенств, приостановлен из-за коронавируса. После 28 туров «Арсенал» набрал 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.