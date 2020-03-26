«Спартак» сыграет с польским клубом «Стомил» в FIFA 2020 Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Московский «Спартак» сообщил о скором матче с польским клубом «Стомил» в футбольный симулятор FIFA 2020.

Отмечается, что встреча стартует в 14.30 по московскому времени и будет состоять из трех матчей по 12 минут.

«В первом и третьем матче за «Спартак» сыграют защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. Их оппонентами будут защитник «Стомила» Якуб Мосаковски и голландский хавбек Сэм ван Хуффель. А во второй игре нашему голкиперу Артему Реброву будет противостоять сам Войцех Ковалевски», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что Войцех Ковалевски, игравший за «Спартак», является президентом «Стомила».