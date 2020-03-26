Источник: Кокорин может перейти в «Лацио» - Советский спорт
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26 марта 2020 14:22ФутболГичунцев Артур

Источник: Кокорин может перейти в «Лацио»

Об этом сообщил российский журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», интересен руководству «Лацио».

По его информации, за выступлением футболиста также следят «Дженоа», «Вальядолид» и «Фортуна».

Отмечается, что Кокорин может отказаться от этих предложений, поскольку его семья хочет вернуться в Москву, где он играл за «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет выкупить нападающего. По другой информации, «Зенит» рассчитывает на игрока и продлит с ним трудовой договор.

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