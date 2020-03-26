Экс-игрок «Спартака» Овусу-Абейе: Если бы не «Арсенал», то стал бы парнем с улицы - Советский спорт
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26 марта 2020 14:47ФутболКорегин Владислав

Экс-игрок «Спартака» Овусу-Абейе: Если бы не «Арсенал», то стал бы парнем с улицы

Бывший полузащитник «Спартака» и «Арсенала» Квинси Овусу-Абейе рассказал о том, как переход в лондонскую команду изменил его жизнь.

– Если бы не «Арсенал», то у меня, возможно, была бы совершенно другая жизнь. Может, я бы, как все, работал с девяти до пяти или стал парнем с улицы. К счастью, мне тогда позвонили из лондонского клуба. В тот момент, когда я встретился с Арсеном Венгером, я поплыл. Он был передо мной, а не в телевизоре. Я посмотрел на своего агента, он – на меня, и такой: «Парень, я сделал свою работу», – цитирует 33-летнего Овусу-Абейе The Athletic.

Квинси находился в системе «Арсенала» с 2004 по 2006 год, сыграв 23 матча и забив два гола. После чего он перешел в «Спартак», проведя в команде три сезона. Всего за московский клуб он провел 44 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Последним клубом в карьере 33-летнего ганца стал голландский «НЕК», который он покинул в январе 2017 года.

15 января стало Овусу-Абейе сообщил о том, что начал свою музыкальную карьеру, став рэпером.

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