Андрей Тихонов: Нужно доиграть текущий сезон РПЛ, пускай даже без зрителей

– Если ситуация стабилизируется примерно через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на 1,5 месяца на базу, пускай они будут на карантине, но играйте, потому что чемпионат нужно доиграть, – цитирует Тихонова «Матч ТВ».
Напомним, что 17 марта чемпионат России был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В данный момент сыграно 22 тура из 30.
Лидером в турнирной таблице РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22).
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