Бакайоко планирует вернуться в «Милан» Ранее французский полузащитник уже выступал за итальянский клуб на правах аренды.

Игрок «Челси» Тьемуэ Бакайоко выразил пожелание снова играть за итальянский «Милан».

Как утверждает Calciomercato, 25-летний француз, выступающий в сезоне-2019/20 за «Монако» на правах аренды, хочет продолжить карьеру за «Милан», в котором находился в аренде в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне Бакайоко забил один гол и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Монако». Его стоимость оценивается в 32 млн евро.