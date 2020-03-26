Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия

На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет организован склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.
Здесь будут храниться необходимые предметы или материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся, сообщает официальный сайт «королевского клуба».
«Реал» призвал всех объединиться в борьбе с пандемией, делать любые пожертвования и присылать их на «Сантьяго Бернабеу».
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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