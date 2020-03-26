Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия «Сантьяго Бернабеу» превратится в хранилище необходимых товаров из-за пандемии коронавируса, распространяющейся в мире. В Испании ситуация приняла угрожающие масштабы.

На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет организован склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.

Здесь будут храниться необходимые предметы или материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся, сообщает официальный сайт «королевского клуба».

«Реал» призвал всех объединиться в борьбе с пандемией, делать любые пожертвования и присылать их на «Сантьяго Бернабеу».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.