Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 марта 2020 16:31ФутболТрофименко Кирилл

Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия

«Сантьяго Бернабеу» превратится в хранилище необходимых товаров из-за пандемии коронавируса, распространяющейся в мире. В Испании ситуация приняла угрожающие масштабы.

На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет организован склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.

Здесь будут храниться необходимые предметы или материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся, сообщает официальный сайт «королевского клуба».

«Реал» призвал всех объединиться в борьбе с пандемией, делать любые пожертвования и присылать их на «Сантьяго Бернабеу».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали 28-летний нападающий «Крыльев Советов» рассказал о своем восстановлении после травмы, которое он проходит в разгар пандемии коронавируса. 26.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
16:45 Футбол Ян Вертонген: Мне важно решить, за какие трофеи я все еще хочу сражаться
16:42 ММА Шлеменко – Емельяненко: Ты мальчика, что ли, нашел на слабо меня тут разводить? (видео)
16:31 Волейбол Доигровщик «Зенита» Нгапет вылечился от коронавируса
16:31 Футбол Стадион «Реала» станет складом для медикаментов и продовольствия
16:21 Баскетбол Жуков поддержал решение досрочно завершить Единую лигу ВТБ
16:17 Баскетбол Павел Астахов: Считаю, что нынешняя таблица Единой лиги ВТБ должна стать итоговой
16:12 Футбол Бакайоко планирует вернуться в «Милан»
15:57 Футбол Константин Рауш: Первый гол за «Динамо» в Грозном – очень важное событие для меня
15:51 Баскетбол Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон
15:36 Футбол Андрей Тихонов: Нужно доиграть текущий сезон РПЛ, пускай даже без зрителей
15:36 Бокс Усик – о пандемии коронавируса: Паника порождает панику
15:28 Футбол Лев Лещенко находится в крайне тяжелом состоянии
15:20 ММА Джастин Гэтжи: Если Хабиб победит Тони, я смогу подраться с величайшим в истории
15:18 Авто/Мото Старт MotoGP снова перенесен
15:02 Футбол «Фиорентина» поспорит с «Ромой» за Эль-Шаарави
14:57 Футбол Источник: «Реал» купит Погба этим летом
14:47 Футбол Экс-игрок «Спартака» Овусу-Абейе: Если бы не «Арсенал», то стал бы парнем с улицы
14:47 Футбол СМИ: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити»
14:36 Регби Старт регбийного сезона в России отложен до 27 мая
14:30 Футбол «Челси» летом расстанется с Эмерсоном и Мозесом
Прилетели! Власти запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу
Правительство Тюменской области уточнило, кому из тюменцев стоит самоизолироваться
Отрицательный результат по COVID-19 получили 1,1 тыс человек в Ростовской области
Три новых случая коронавируса выявлено на Ставрополье
Застрявшие вне дома: вахтовики из Башкирии оказались изолированы из-за коронавируса
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика