Ян Вертонген: Мне важно решить, за какие трофеи я все еще хочу сражаться Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген рассказал о том, что пока еще не принял решение об уходе из клуба по окончании сезона.

– Мне нужно взвесить все варианты, выписать на листе все за и против каждого из них. Мне предстоит решить, чего я хочу в своей карьере. И очень важно, в каких турнирах и за какие трофеи я все еще хочу сражаться. Не хочу, чтобы у меня были какие-то сожаления по поводу карьеры, – цитирует Вертонгена Sporza.

Ранее сообщалось, что «Аякс» заинтересован в возвращении 32-летнего бельгийца в команду.

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Лондонцы приобрели защитника у «Аякса» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он сыграл в 311 матчах, забив 14 голов и отдав 7 ассистов. В составе сборной Бельгии он отыграл 118 поединков (9 голов).

В нынешнем сезоне 32-летний защитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 26 матчах. Его контракт с клубом истекает этим летом.