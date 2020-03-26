«Арсенал» хочет приобрести хавбека «Валенсии» Солера Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может ближайшим летом переехать в Англию.

Согласно информации Sky Sports, главный тренер канониров Микель Артера лично заинтересован в приобретении 23-летнего испанца.

Отмечается, что у «Валенсии» есть проблемы с соблюдением финансового Fair Play, поэтому продажа игрока за 40-50 миллионов евро может поправить сложившуюся ситуацию.

Солер является воспитанником «летучих мышей». Дебют полузащитника за взрослую команду состоялся в сезоне 2016/2017 в матче Кубка Испании против «Леганеса» (3:1). С тех пор испанец принял участие в 141 поединке, забил 11 голов и отдал 17 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.