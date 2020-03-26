ЦСКА официально отдал Нисимуру в аренду в «Вегалта Сэндай» ЦСКА и португальский «Портимоненсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения.

Японский форвард ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды проведет остаток текущего сезона в японском «Вегалта Сэндай».

«Такума отдан в аренду до конца июня с возможностью пролонгации в клуб высшей лиги «Вегалта Сэндай», из которого он перешел в ЦСКА летом 2018 года», - говорится в сообщении пресс-служба армейцев.

Добавим, что Нисимура перешел в ЦСКА в августе 2018 года, подписав с российским клубом четырехлетний контракт. С тех пор нападающий провел 23 матча за армейцев, записав на свой счет четыре забитых мяча. В январе 2020 года форвард на правах аренды перешел в «Портимоненсе».