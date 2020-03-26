Александр Кокорин: Перенос Евро-2020 – большой плюс для меня Форвард признался, что у него при таком развитии событий из-за пандемии коронавируса появилось больше возможностей набрать форму.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признался, что перенос Евро-2020 на следующий год позволит ему лучше подготовиться, чтобы получить вызов в сборную России.

«В любом случае, для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. — приводит слова Кокорина официальный сайт РПЛ.

Игрок отметил, что рад словам главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова, который заявил о вызове нападающего в состав команды в случае его хорошей формы.

Кокорин провел за сборную России 48 матчей, в которых забил 12 голов. Права на форварда принадлежат «Зениту» из «Санкт-Петербурга. За «Сочи» он после тюремного заключения играет на правах аренды.