Олег Романцев: Я в группе особого риска, соблюдаю режим

Девятикратный чемпион России на посту главного тренера московского «Спартака», бывший наставник сборной России Олег Романцев признался, что является ответственным человеком, и соблюдает все рекомендации врачей и властей – ведь ему 66 лет, он находится в «зоне риска» для пожилых людей.
«Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования. Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность. Мне надоел коронавирус. Куда ни сунься — везде один он», - сказал Романцев в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что без футбола и других спортивных событий для болельщиков плохо – ведь ожидание соревнований само по себе прекрасно. Специалист добавил, что в настоящее время процесс возобновления соревнований может затянуться.
Первенство РПЛ приостановлено на неопределенный срок. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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