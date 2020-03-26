Сергей Игнашевич: С удовольствием бы съездил на стажировку к Гвардиоле, Клоппу, Симеоне

- Мне нравятся тренеры, которые играют в три центральных защитника. На сегодня ведущие тренеры, которые играют в три центральных защитника, - это Гасперини в «Аталанте», Хюттер в «Айнтрахте», Конте в «Интере». Безусловно, Гвардиола, Клопп, Симеоне, Аллегри, Сарри - это топ-тренеры, к которым с удовольствием бы съездил. Стажировка - важный момент, - передает слова Игнашевича «Матч ТВ».
Ранее Игнашевич показал, как проводит время, находясь на карантине.
Напомним, что 17 марта в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с решением бюро Исполкома РФС, ФНЛ объявила о приостановлении первенства на срок до 10 апреля 2020 года.
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