Дзюба показал, как играет с детьми в футбол (видео) Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал, как показал, как проводит время с детьми во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Нападающий опубликовал в своем Instagram видео тренировки с детьми в домашних условиях.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, то чемпионат России надо заканчивать досрочно.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

В конце декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.